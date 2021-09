Der Franzose Pierre Gasly bleibt weiter im Cockpit von Alpha Tauri.

Francisco Seco/AP/dpa

Faenza. Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bilden auch in der kommenden Saison das Fahrerduo beim Formel-1-Team Alpha Tauri.

Diese Entscheidung gab der Rennstall vor dem Großen Preis von Italien bekannt.Der Franzose Gasly hatte das Rennen in Monza im vergangenen Jahr sensationell gewonnen und soll Alpha Tauri nun auch in die neue Saison führen, in der eine umfas