Trainer Pavel Gross ist mit den Adler Mannheim ein heißer Meisterschaftsfavorit.

Uwe Anspach/dpa

Neuss. Die Adler Mannheim gehen nach Meinung der Trainermehrheit als Top-Favorit in die DEL-Saison. Neben München als üblichem Hauptkonkurrenten gibt es aber ein neues Top-Team - und ein selbst ernanntes.

Die Phalanx scheint gebrochen in der Deutschen Eishockey Liga. Viele Jahre lang hieß es zuletzt bei der Frage nach dem Meisterfavoriten: Adler Mannheim oder EHC Red Bull München.Vor dem Saisonstart am Donnerstag setzen in einer Umfrage der