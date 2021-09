Zverev in New York bereit für große Taten - Aus für Otte

Für Olympiasieger Alexander Zverev beginnt in New York die heiße Phase.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit hat Alexander Zverev bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Für Oscar Otte gingen traumhafte Wochen in New York dagegen bitter zu Ende.

Nach dem bestandenen Härtetest gegen den starken Italiener Jannik Sinner fühlt sich Olympiasieger Alexander Zverev bereit für die heiße Phase der US Open.Mit seinem 15. Sieg in Serie erreichte Deutschlands bester Tennisspieler das Viertelfi