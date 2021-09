Neuer DBB-Coach mit hohen Zielen: Herbert will „Medaillen“

Wird neuer Basketball-Bundestrainer: Gordon Herbert.

Marius Becker/dpa

Hagen. Die Suche nach einem Rödl-Nachfolger hat der Deutsche Basketball Bund schnell beendet. Der in der BBL bestens bekannte Gordon Herbert soll das Nationalteam weiter voranbringen. Der Kanadier hat große Ziele.

Die Teilnahme an den Olympischen Spielen soll für die deutschen Basketballer kein einmaliger Höhepunkt gewesen sein. Mit dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert will sich die Nationalmannschaft dauerhaft in der europäischen und auch der Welt