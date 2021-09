Ließ bei seinem Heimspiel in Zandvoort Weltmeister Lewis Hamilton (l) hinter sich: Max Verstappen.

Hasan Bratic/dpa

Zandvoort. Der Heimsieg von Max Verstappen krönt die gelungene Rückkehr von Zandvoort in den Formel-1-Rennkalender. Die WM spitzt sich weiter zu. Sebastian Vettel und Mick Schumacher indes nehmen wenig Erbauliches mit aus den Niederlanden.

Genau so hatten sich das die Macher des ersten Formel-1-Rennens in Zandvoort seit 36 Jahren ausgemalt. Der Heimsieg von Max Verstappen versetzte die niederländischen Fans in einen Jubelrausch und spitzte die Weltmeisterschaft weiter zu. VER