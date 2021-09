Sommerspiele in Tokio: Zielsichere Hiltrop, Raser Floors

Thomas Schmidberger gewann sowohl im Einzel als auch mit dem Team Silber.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Shinjuku City. Ein Tischtennisspieler verzweifelte, ein Schütze sorgte für eine Premiere und der schnellste Mann ohne Beine kommt aus Deutschland. Die Gesichter der Paralympics von Tokio.

Überzeugend, überrascht oder aber knapp gescheitert: Die deutschen Paralympics-Athleten sorgten in Tokio für so manches Highlight, so manchen Schmunzler oder traurige Minuten. Die Deutsche Presse-Agentur stellt sieben Gesichter der Spiele i