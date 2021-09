Qualifikant Otte steht im Achtelfinale der US Open.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Nach Peter Gojowczyk hat es in Oscar Otte ein weiterer deutscher Qualifikant in das Achtelfinale der US Open geschafft. Von einem „Charakter-Erfolg“ spricht eine deutsche Tennis-Legende.

Mit einem Gruß an den Kölner Bundesliga-Profi Anthony Modeste und einer spektakulären Seitwärtsrolle hat Oscar Otte seinen Achtelfinal-Einzug bei den US Open bejubelt. Der 28 Jahre alte Qualifikant setzte sich in New York gegen den Italiene