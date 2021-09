War Schnellster beim Abschlusstraining in Zandvoort: Max Verstappen.

Hasan Bratic/dpa

Zandvoort. Max Verstappen ist zur Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Zandvoort gestürmt.

Der Red-Bull-Pilot war am Samstag an der niederländischen Nordseeküste mit einer souveränen Darbietung in der Qualifikation erfolgreich. Zweiter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas. Verstappen