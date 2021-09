Tränenreicher Abschied: Naomi Osaka kündigt Pause vom Tennis an

Die Japanerin Naomi Osaka schied bei den US Open als Titelverteidigerin überraschend schon in der dritten Runde aus.

dpa/Darron Cummings

New York. Naomi Osaka machte vor Monaten öffentlich, dass sie unter Depressionen leide. Nach der Niederlage bei den US Open gegen die 18-jährige Kanadierin Fernandez brach sie in Tränen aus.

Nach ihrem überraschend frühen Aus bei den US Open hat die Weltranglistendritte Naomi Osaka eine Pause vom Tennis angekündigt - und den Zeitpunkt ihrer Rückkehr auf die Tour offen gelassen. In einer emotionalen Pressekonferenz, bei der sie