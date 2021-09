Gewann in Tokio Gold im Kanu-Sprint: Edina Müller.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Koto City. Auch von bürokratischen Hürden lässt sich Edina Müller nicht aufhalten. Die 38-Jährige reiste mit ihrem Sohn Liam nach Tokio und gewinnt tatsächlich Gold im Kanu.

Es war vielleicht der größte deutsche Gänsehaut-Moment bei den Paralympics in Tokio. Als Edina Müller noch im Boot einen Sieger-Kuss von ihrem Sohn Liam bekam, waren all die Mühen und all der Ärger der vergangenen Monate nichtig. „Da war al