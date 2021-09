Silbermedaillen-Gewinnerin Irmgard Bensusan feiert Johannes Floors nach dessen Lauf zu Gold.

Marcus Brandt/dpa

Shinjuku City. Innerhalb von einer halben Stunde holen die deutschen Leichtathleten bei den Paralympics in Tokio einen ganzen Medaillensatz. Besonders heraus ragt der Gold-Lauf von Johannes Floors, der nun endgültig „the fastest man on no legs“ ist.

Als sich Johannes Floors endgültig zum schnellsten Mann ohne Beine gekrönt hatte, wartete „Tante Silber“ schon im Ziel. Mit Deutschland-Fahne um die Schultern und einem Belohnungseis in der Hand jubelte Irmgard Bensusan dem neuen Prothesen-