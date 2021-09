Gold in Reichweite: Springreiter starten bei EM als Zweiter

Derzeit bester deutscher Springreiter bei der EM: Christian Kukuk.

Friso Gentsch/dpa

Hörstel. Die deutschen Springreiter liegen bei der Heim-EM in Riesenbeck nach der zweiten von drei Wertungsprüfungen weiter vielversprechend im Medaillenrennen. Für Gold können sie sich aber keine Fehler leisten.

Der Rückstand ist nur ganz knapp. In die letzte Runde des Team-Wettbewerbs startet das deutsche Springreiter-Team bei der Heim-Europameisterschaft in Riesenbeck an diesem Freitag (13.00 Uhr/ZDF) als Zweiter.Das Team von Bundestrainer Otto B