Zverev eindrucksvoll in dritter Runde der US Open

Alexander Zverev setzte sich souverän durch.

Elise Amendola/AP/dpa

New York. Dass Alexander Zverev bei den US Open in die dritte Runde einzieht, ist keine Überraschung. Die Art und Weise, wie der er den Spanier Albert Ramos-Vinolas deklassierte, war aber so nicht zu erwarten.

Mit einem eindrucksvollen 6:1, 6:0, 6:3 hat Olympiasieger Alexander Zverev bei den US Open ein klares Zeichen gesetzt und spielt nun in New York um den Einzug ins Achtelfinale.Dank einer Machtdemonstration fertigte die deutsche Nummer eins