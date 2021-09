Taliso Engel (Deutschland) in Aktion. Engel ist einen neuen Weltrekord geschwommen.

Marcus Brandt/dpa

Koto City. Nach neun Jahren haben die deutschen Schwimmer bei den Paralympics endlich wieder Siege zu vermelden. Ein Youngster überragt mit Fabelzeiten. Ein Berlinerin ist endlich am Ziel.

Neun Jahre mussten die deutschen Schwimmer auf einen Paralympicssieg warten, in Tokio gewannen Taliso Engel und Elena Krawzow innerhalb von wenigen Minuten gleich zwei Goldmedaillen. Der sehbehinderte Engel siegte am Mittwoch in Weltrekord-