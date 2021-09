Top-Favorit Djokovic zieht in zweite US-Open-Runde ein

Novak Djokovic in Aktion bei den US Open.

Frank Franklin II/AP/dpa

New York. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist bei den US Open in die zweite Runde eingezogen.

Der 34-Jährige ließ dem dänischen Turnier-Debütanten Holger Vitus Nodskov Rune trotz eines Satzgewinns des 18-Jährigen keine Chance und siegte am Dienstag (Ortszeit) nach vier Sätzen mit 6:1, 6:7 (5:7), 6:2 und 6:1. Der Top-Favorit will bei