Hat mit dem Sieg gegen Sam Querrey die zweite Runde der US Open erreicht: Alexander Zverev.

John Minchillo/AP/dpa

New York. Das Dutzend ist voll: Mit seinem zwölften Sieg in Serie erreicht Alexander Zverev die zweite Runde der US Open. Gegen den Aufschlagexperten Sam Querrey reichen dem Tennis-Olympiasieger eine solide Leistung - und die Breaks zum richtigen Zeitpunkt.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einem souveränen Erstrunden-Auftritt in die US Open gestartet. Gut vier Wochen nach seinem Gold-Coup von Tokio und eine Woche nach seinem Turniersieg in Cincinnati gewann der 24 Jahre alte Hambu