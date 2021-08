Naomi Osaka gewinnt Auftaktmatch in New York souverän

Die Japanerin Naomi Osaka gewann in New York ihr Auftaktmatch.

Elise Amendola/AP/dpa

New York. Tennis-Superstar Naomi Osaka hat ihr Auftaktmatch bei den US Open gegen die Tschechin Marie Bouzkova gewonnen.

Die Titelverteidigerin siegte in New York in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 gegen die 87. der Weltrangliste. Dabei hatte Osaka gerade zu Beginn mehrere Breakbälle abzuwehren, konnte die entscheidenden Punkte aber für sich verbuchen und gewann