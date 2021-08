Angelique Kerber jubelt nach einem Punktgewinn.

Aaron Doster/AP/dpa

New York. Die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber und vier weitere deutsche Tennisprofis bestreiten am Eröffnungstag der US Open ihre Erstrunden-Partien. Kerber widerspricht Boris Becker.

Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Montag in New York. Zehn deutsche Profis stehen im Hauptfeld, die Hälfte von ihnen spielt am Eröffnungstag.KERBERS ERSTER AUFTRITT: 2016 hat Angelique Kerber bei den US Open den