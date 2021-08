Gold als Belohnung: Triathlet Martin Schulz ist Paralympicssieger.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Shinjuku City. An den ersten vier Wettkampftagen bleiben die deutschen Athleten bei den Paralympics in Tokio ohne Goldmedaille. Gerade am Samstag gibt es viele unglückliche Entscheidungen. Zwei Siege in 77 Minuten am Sonntag sorgen für Erleichterung.

Präsident Friedhelm Julius Beucher stand Fähnchen schwenkend im Zielbereich und feuerte Martin Schulz lautstark an.Als der Triathlet am fünften Wettkampftag endlich den deutschen Gold-Fluch bei den Paralympics in Tokio gebannt hatte, war Be