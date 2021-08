Will auch in Nürnberg am Ende über Rot jubeln: Nils Politt.

Bernd Thissen/dpa

Erlangen. Finale im Frankenland: Die Deutschland Tour 2021 der Radprofis biegt auf die Zielgerade ein. Gleich zwei Bora-hansgrohe-Profis können sich in Nürnberg Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen.

Nach vier Tagen geht die Deutschland Tour der Radprofis am heutigen Sonntag in Nürnberg zu Ende. Sowohl im Kampf um den Etappen- als auch um den Gesamtsieg ist Spannung am Schlusstag geboten.STRECKE: In der fränkischen Metropole Nürnberg en