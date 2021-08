Quali-Sieger Max Verstappen (r) und der drittplatzierte Lewis Hamilton geben sich nach der Qualifikation die Faust.

Stavelot. Unterstützt von tausenden Landsleuten will Max Verstappen endlich in Spa gewinnen. Die Voraussetzungen stimmen, doch der erfahrene Weltmeister Lewis Hamilton gibt sich nicht kampflos geschlagen.

Der Große Preis von Belgien verspricht viel Spektakel. Nach dem dramatischen Qualifying mit dem schweren Unfall von Lando Norris am Samstag soll es auch beim Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps am heutigen Sonntag (15.00 Uhr/Sky) wieder re