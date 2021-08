Leon Schäfer springt in Tokio zur Silbermedaille.

Marcus Brandt/dpa

Izu. Die Tischtennisspieler haben bei den Paralympics schon drei Medaillen. Verena Schott holte im Schwimmen ihre zweite. Robert Förstemann verpasste dagegen seine erste und übte danach harsche Kritik an mangelnder Professionalität im Umfeld.

Leon Schäfer fehlten fünf Zentimeter zu Gold, Thomas Schmidberger zwei Punkte: Am Samstag holten die deutschen Athleten bei den Paralympics zwar beachtliche fünf Medaillen, die erhoffte goldene war aber auch am vierten Wettkampftag immer no