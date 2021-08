Regengefahr in Spa - Hamilton: „Wird wichtige Rolle spielen“

Lewis Hamilton war beim Training am Freitag noch nicht ganz zufrieden mit seinem Auto.

Stavelot. Regen könnte am ersten Formel-1-Wochenende nach der Sommerpause für zusätzliche Spannung sorgen. Verstappen und Hamilton gehen am Samstag als Favoriten auf die Pole Position in die Qualifikation.

Max Verstappens Urteil über den legendären Formel-1-Kurs von Spa-Francorchamps fällt eindeutig aus. „Ich liebe diese Strecke“, schrieb der WM-Herausforderer bei Instagram.Tausende niederländische Fans werden den Red-Bull-Piloten an diesem W