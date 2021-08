Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel hat nur eine durchwachsene Halbzeit-Bilanz vorzuweisen.

David W Cerny/Pool Reuters/AP/dpa

Stavelot. Vettel hatte sich von seiner ersten Saison bei Aston Martin mehr erhofft. Zur Formel-1-Halbzeit steht für den Ex-Weltmeister nur ein Podestplatz in der Statistik. Nun geht es nach Spa-Francorchamps.

Die Reise an einen seiner Lieblingsorte in der Formel 1 kommt für Sebastian Vettel gerade recht. „Ich habe großartige Erinnerungen an Spa“, sagte der viermalige Weltmeister und verwies auf seine Rennsiege 2011, 2012 und 2018. Diese positive