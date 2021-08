Alexander Zverev returniert einen Schlag.

Mason. Kurz vor Beginn der US Open hat Alexander Zverev das Masters-Turnier in Cincinati gewonnen. Der gebürtige Hamburger dominierte das Finale gegen Andrej Rubljow aus Russland von Beginn an.

