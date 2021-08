Ein Traumduo: Isabell Werth und ihre Stute Bella Rose.

imago/Stefan Lafrentz

Hagen. Für Dressurreiterin Isabell Werth stehen in der grünen Saison mit der EM in Hagen und dem CHIO in Aachen noch zwei große Turniere an. Im Interview spricht die 52-Jährige über den Modernen Fünfkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio und ihr Traumpferd Bella Rose.

Frau Werth, Sie wollen Ihr Erfolgspferd Bella Rose beim CHIO in Aachen aus dem Sport verabschieden. Warum haben Sie sich diesen Zeitpunkt ausgewählt?Die Stute ist in Tokio brillant gegangen. Ich möchte Pferde, die so außergewöhnliche Leistu