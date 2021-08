Triathlon-Chef Martin Engelhardt bemängelt den fehlenden „Leistungsgedanken“ in Deutschland.

Guido Kirchner/dpa

Frankfurt am Main. Die magere Medaillen-Ausbeute in Tokio befeuert die Debatte über Ausrichtung und Strukturen im deutschen Leistungssport. So mancher Experte fordert eine Radikalkur oder gar einen „kompletten Neuanfang“.

Für Deutschlands oberste Sportfürsten kommt es knüppeldick. In die Bewältigung der Corona-Krise und den heiklen Umbruch an der Spitze des Dachverbands DOSB drängt mit zunehmender Wucht noch eine Grundsatzdebatte über Ausrichtung und Struktu