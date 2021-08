Schütze Focken: Verwundet in Afghanistan – nun bei den Paralympics

Tim Focken in Aktion. Foto: imago/König 23 7 2014 Suhl 2014 IPC Championships Suhl Air rifle Prone Mixed SH2 Tim ger Action shot

imago sportfotodienst

Warendorf. Der Bundeswehr-Soldat Tim Focken hätte bei einem Gefecht in Afghanistan fast sein Leben verloren. Durch das Sportschießen erarbeitete er sich wieder Selbstvertrauen – nun nimmt er an den Paralympics in Tokio teil.

Tim Focken zweifelt. Er hält es für keine gute Idee, nochmal nach Afghanistan zurück zu kehren, im Spätsommer 2010. Focken ist mit Leidenschaft Soldat, er identifiziert sich mit der Bundeswehr. Doch über die Jahre ist da etwas verloren gega