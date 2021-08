Nach seinem Start bei Olympia nimmt Maximilian Schachmann nun Tagessiege bei der Vuelta in Angriff.

Sebastian Gollnow/dpa

Burgos. Deutschlands Top-Radprofi Maximilian Schachmann geht mit großen Zielen in die am Samstag beginnende Vuelta in Spanien.

„Ich werde versuchen, auf Etappenjagd zu gehen, und werde dafür auch die nötigen Freiheiten bekommen. Wenn man durch eine offensive Fahrweise vielleicht dann nach zwei Wochen in einer guten Position in der Gesamtwertung ist, würde uns das a