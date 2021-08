Olympioniken fahren heim - Japans Regierung in der Kritik

Nach der Abschlussfeier geht es für die Athleten heim: Fahnenträger Ronald Rauhe (M) trägt die deutsche Fahne.

Marijan Murat/dpa

Chiyoda City. Die Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Derweil dauert die zuletzt verschärfte Corona-Lage in Japan an. Die Regierung des Landes bedankt sich wie die Olympioniken beim Volk, dass die Spiele stattfinden konnten. Können bei den Paralympics Zuschauer dabei sein?

Die olympische Familie hat Tokio verlassen, zurück bleiben Sorgen der Japaner über die Corona-Pandemie, Kritik an ihrer Regierung, aber auch ein Gefühl von Stolz sowie Dankbarkeit unter den Athletinnen und Athleten. „Obwohl die Olympischen