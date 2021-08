Bundestrainerin Kim Raisner (M) und Fünfkämpferin Annika Schleu (r).

Marijan Murat/dpa

Chofu. Annika Schleu ist ein Gesicht der Olympischen Spiele in Tokio. Allerdings nicht wie erhofft als Olympiasiegerin im Modernen Fünfkampf, sondern als weinende Reiterin. Welche Folgen die Szenen für ihren Sport haben, ist drei Jahre vor Paris unklar.

Annika Schleu tauchte noch mal auf am Ort ihres großen Olympia-Dramas. Am Sonntag besuchte sie den Männer-Wettkampf im Modernen Fünfkampf im Tokyo Stadium, die Teamkollegen anfeuern, aber nichts war normal für die Berlinerin am Tag nach der