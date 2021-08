Fares Ibrahim Elbakh aus Katar gewann Gold im Gewichtheben.

Luca Bruno/AP/dpa

Tokio. Oft krönen sich bei Olympia die Sportstars mit Gold. Manchmal aber - und das macht den Reiz aus - jubeln Außenseiter und vermeintliche No-Names. In Tokio sind einigen Athleten Premierensieger.

Medaillen-Coups für die kleineren Olympia-Nationen, ein pfeilschneller Italiener, die ersten Gold-Triumphe bei Sommerspielen in neuen Sportarten und deutsche Happy Ends: Neben so manchen Favoritensiegen hat es in Tokio auch einige Überrasch