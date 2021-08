Droht das Aus im Keirin: Emma Hinze.

Sebastian Gollnow/dpa

Izu. Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze muss bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben um das Weiterkommen im Keirin-Wettbewerb zittern.

Die 23-Jährige aus Cottbus belegte in Izu in ihrem Erstrunden-Lauf nur den fünften Platz und muss nun in den Hoffnungslauf des sogenannten Kampfsprints.Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) setzte sich in ihrem Rennen dagegen souverän