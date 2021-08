Malaika Mihambo jubelt über ihr Olympia-Gold im Weitsprung.

Michael Kappeler/dpa

Shinjuku City. Der Olympia-Tag beginnt mit Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung, Silber für die Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke und Bronze für Sebastian Brendel und Tim Hecker im Canadier-Zweier.

Am elften Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Tokio gab es bereits in der deutschen Nacht drei weitere Medaillen.Leichtathletik I: Der Weltmeisterin Malaika Mihambo ist im Weitsprung-Krimi von Tokio eine goldene Punktlandung gelungen