Die Bronzemedaillengewinner Sebastian Brendel (l) und Tim Hecker bei der Siegerehrung.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Koto City. Mit dem vierten Olympiasieg ist es noch nichts geworden für Sebastian Brendel. Doch die Bronzemedaille gibt ihm Auftrieb für den Einer-Canadier.

Sebastian Brendel legte gleich nach der Siegerehrung einen direkten Draht in die Heimat. „Habt ihr es gesehen?“, fragte er per Handy nach Potsdam und schickte durch die Maske einen Kuss an die Familie, während Debütant Tim Hecker stolz und