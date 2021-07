Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl präsentiert ihre Goldmedaille.

Friso Gentsch/dpa

Chuo City. Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat ihr Glück auch einen Tag nach ihrem zweiten Goldgewinn bei den Tokio-Spielen nicht fassen können.

„Ich bin aufgewacht, und es fühlte sich so unecht an“, sagte die 35 Jahre alte Reiterin nach weniger als vier Stunden Schlaf am Donnerstag. „Ich bin glücklich, müde und wahnsinnig dankbar, dass es so gekommen ist.“ Bereits zur Mittagszeit f