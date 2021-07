Befindet sich in Tokio immer noch in Quarantäne: Radprofi Simon Geschke.

Roth/dpa

Tokio. Die deutsche Botschaft in Tokio und der Deutsche Olympische Sportbund bemühen sich gemeinsam um Quarantäne-Erleichterungen für den positiv auf das Coronavirus getesteten Radprofi Simon Geschke.

Der Fall des in strenger Corona-Quarantäne isolierten Radprofis Simon Geschke hat nun auch die deutsche Botschaft in Tokio auf den Plan gerufen. „Wir arbeiten mit dem DOSB daran, ihm die Lage, die ja nun wirklich nicht einfach ist, so weit