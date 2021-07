Steht im olympischen Finale: Slalomkanute Sideris Tasiadis.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Edogawa City. Sideris Tasiadis hat in Tokio für einen glanzvollen Auftakt bei den Slalomkanuten gesorgt. Der Weltranglisten-Erste wurde für seine Angriffsfahrt im Stangenparcours belohnt.

Mit viel Gefühl und vollem Risiko hat Sideris Tasiadis den Tanz auf den Wellen mit olympischem Bronze gekrönt. Der Canadierspezialist holte im Kasai Canoe Slalom Centre für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) am Montag die erste Medaille in To