Alexander Zverev ist in Tokio eine Runde weiter.

Marijan Murat/dpa

Koto City. Die Nummer eins der Tennis-Welt war für Jan-Lennard Struff zu stark. Novak Djokovic hat weiter die Chance auf ein neues Kapitel Tennis-Historie. Die deutschen Medaillenchancen ruhen auf Alexander Zverev.

Der erhoffte nächste Meilenstein von Novak Djokovic soll in der Tennis-WG von Tokio um Alexander Zverev noch länger Thema bleiben. Denn der bislang so gelöst und souverän auftretende deutsche Spitzenspieler will nach seinem Achtelfinal-Einz