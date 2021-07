Dressur-Team in Gold-Form: Qualifikation klar dominiert

Die deutsche Dressur-Mannschaft um Isabell Werth feierte in Tokio einen Auftakt nach Maß.

Friso Gentsch/dpa

Setagaya City. Die deutsche Dressur-Mannschaft gewinnt bei den Olympischen Spielen in Tokio überlegen die Qualifikation. Das Trio startet nun als klarer Favorit in den Teamwettbewerb.

Wer soll dieses Team stoppen? Die deutsche Dressur-Mannschaft hat sich im ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits in Gold-Form präsentiert.Das Trio startet nach dem deutlichen Sieg in der Qualifikation als klarer Favor