Henning Mühlleitner ist über 400 Meter Freistil auf den vierten Platz geschwommen.

Michael Kappeler/dpa

Koto City. Das Rennen von Henning Mühlleitner mitten in der deutschen Nacht hält nicht nur Paul Biedermann am TV in Atem. Nur die Winzigkeit von 13 Hundertstelsekunden fehlen für die erste Beckenmedaille seit 2008.

Die netten Worte von Weltrekordler Paul Biedermann sorgten bei Fast-Medaillengewinner Henning Mühlleitner für ein weiteres Leuchten in den Augen.Nach 13 Jahren ohne deutsche Olympia-Ehren im Becken fehlten dem Überraschungsschwimmer nur 13