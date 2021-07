Alexander Zverev gehört beim olympischen Tennis-Turnier zu den Favoriten.

Jonathan Nackstrand/Aeltc Pool/PA Wire/dpa

Koto City. Medaillenkandidat Alexander Zverev könnte in einem möglichen Halbfinale des olympischen Tennis-Turniers auf Topfavorit Novak Djokovic treffen.

Das ergab in Tokio die Auslosung für den am Samstag beginnenden Wettbewerb. In der ersten Runde steht der an Position vier gesetzte Hamburger vor einer Pflichtaufgabe gegen den Weltranglisten-573. Yen-Hsun Lu aus Taiwan. Fünf Jahre nach de