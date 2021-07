Erster Wettkampf bei Olympia in Japan gestartet

Der Japaner Yu Yamamoto beim Schlag.

Jae C. Hong/AP/dpa

Fukushima. Mit dem Softball-Spiel von Gastgeber Japan gegen Australien haben die sportlichen Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen von Tokio begonnen.

Die Partie fand am in Fukushima statt, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Auch die Regierung der Präfektur hatte sich angesichts der wieder im Land steigenden Corona-Infektionen entschieden, wie in Tokio auf Zuschauer zu verzichten