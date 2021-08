Kann er weitermachen? Zehnkämpfer Niklas Kaul zog sich eine Fußverletzung zu.

dpa/Swen Pförtner

Tokio. Weltmeister Niklas Kaul muss um die Fortsetzung seines ersten olympischen Zehnkampfes bangen. Der 23-Jährige zog sich eine Fußverletzung zu. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

