Speerwerfer Johannes Vetter ist eigentlich einer der Favoriten auf Gold. Doch er mühte sich überraschend ins Olympia-Finale.

afp/Ben Stansall

Tokio. Gold-Favorit Johannes Vetter hat sich im Speerwerfen ins Finale der Olympischen Spiele von Tokio gemüht. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen