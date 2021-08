Paddelten zu Olympia-Silber: Max Hoff (von links) und Jacob Schopf aus Deutschland.

dpa/Jan Woitas

Tokio. Weltmeister Max Hoff und Jacob Schopf erhöhen auf den letzten 200 Metern das Tempo. Es reicht für den zweiten Platz. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

