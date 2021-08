Live in Tokio: Deutsche Tischtennis-Männer holen Silber – China zu abgezockt

Patrick Franziska und sein Teamkollege Timo Boll sicherten sich die Silbermedaille.

dpa/AP/Vincent Thian

Tokio. Am Ende war China eine Nummer zu groß: Die deutschen Tischtennis-Männer sichern sich im Finale die Silbermedaille. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

Es ist das größte Sportereignis der Welt: Am Freitag, 23. Juli wurden die in der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragenen 32. Olympischen Spiele feierlich eröffnet. Bis Sonntag 8. August verpassen Sie in unserem Liveblog keine Medaillenen