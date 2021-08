Nun schon 5000 Corona-Fälle in Tokio – Sorge vor Versorgungskollaps

Eine Olympia-Helferin wirbt dafür, dass Schaulustige die Turniere nicht draußen mit anderen Menschen verfolgen.

AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Tokio. Die Corona-Infektionen in der Olympiastadt Tokio sind erstmals über die Marke von 5000 Fällen gestiegen. Alle Ergebnisse, Wettbewerbe und Hintergründe zu Olympia im Livecenter.

