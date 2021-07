Hat sich mit der deutschen Olympia-Delegation auf den Weg Richtung Tokio gemacht: DOSB-Boss Alfons Hörmann.

Frank Rumpenhorst/DOSB/dpa

Frankfurt am Main. Laura Ludwig steigt voller Vorfreude in den Flieger, den Basketballern geht es nicht anders. Den Delegationsverantwortlichen des DOSB allerdings ist die Anspannung beim Abflug nach Tokio anzusehen.

Die Reise ins Ungewisse hat für das deutsche Olympia-Team offiziell am Sonntagabend kurz nach 18.00 Uhr mit dem Lufthansa-Flug 716 begonnen. Bei der Verabschiedung am Airport Frankfurt/Main unter strengen Corona-Regeln mischten sich in die