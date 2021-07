IOC-Chef Bach beschwört in Hiroshima Olympischen Frieden

IOC-Präsident Thomas Bach legt während seines Besuchs einen Kranz in Hiroshima nieder.

Eugene Hoshiko/Pool AP/dpa

Hiroshima. Der Countdown für die Olympischen Spiele in Tokio läuft. Doch eine Woche vor der Eröffnung der umstrittenen Pandemie-Spiele halten sich in Japans Bevölkerung Skepsis und Ablehnung.

IOC-Präsident Thomas Bach ruft in Hiroshima zu Solidarität in der Welt auf, doch ungetrübt ist der Olympische Frieden eine Woche vor Beginn der Corona-Spiele in Japan nicht. „Ohne Solidarität gibt es keinen Frieden“, sagte der 67-jährige De